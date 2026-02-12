‏مردن مناڵیگ وە سزیان و رمیان مۆڵیگ لە دوو کۆمەڵەی نیشتەجیبوین لە بەغدا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە مردن مناڵیگ وە مد هیزگردن ئاگر لەناو شوقەی نیشتەجیبوین لە بەسمایە ستی خوەرهەڵات بەغدا، لەهەمان وەخت رمیان مۆڵیگ تەواونەکریاگ لە باشوور خوەرهەڵات بەغدای پایتەخت زەرەد مادی وە شمارەیگ ماشین رەسانییە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "مناڵیگ سێ ساڵان گیان لەدەسدا لە ئەنجام ئاگریگ کەلەناو شوقەی خێزانەگەی لە کۆمەڵەی نیشتەجیبوین بەسمایە هیزگردیە".

‏وتیش "وەپای زانیاری سەرەتایەیل، رویداوەگە لە ئەنجام کوەونەکردن گەرمکەرەوەی کارەبایی رویدایە" وتیش وەرگیری شارستانی توەنستیە ئاگرەگە کپەوبکەێد و تەرم مناڵەگە درارێد.

‏لەرویداویگ جیا سەرچەوەیگ خەوەردا لە رمیان روی مۆلیگ تەواونەکریاگ لە کۆمەڵگەی نیشتەجیبوین زهور لە ناوچەی زەعفرانیە لابان ری سەربازگەی رەشید.

‏ئاشکرایکرد "روی مۆڵەگە لەناوکاو رمیاس لەناو کۆمەڵگەی نیشتەجیبوینەگە، بویەسە مدوو زەرد رەسانن گەپیگ وە شمارەیگ ماشین کە لە دەوروگەرد شوینەگە وسیاوێن" دیاریکرد هووکار رمیانی تا ئیرنگە نەزانریاس، دەسکریاس وە لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە و دیاریکردن لایەنەیل وەرپرس.

‏

‏