مردن مناڵیگ و زەخمداری دوو کەس وە رویداوەیل جیا لە کەرکوک
شەفەق نيوز- کەرکوک
سەرچەوەیگ پزیشکی لە کەرکوک، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە رویدان رویداوەیل جیا لە ئەنجام مناڵیگ گیان لە دەسدا دویەتە خوەنەواریگ سەرەتایش زەخمداربوی.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "مناڵیگ پەنج ساڵانیگ لەناو مەلەوانگەیگ ماڵی لە کویچەی ئەسرا و مفقودین لە ناوڕاس کەرکوک، لەدویای کەفتنە ناوی بویەسە مدوو دەسوەجی گیان لەدەسدانی".
وتیش، "رویداویگ هاتوچو لە یەکیگ لە جادەیل ناوڕاس کەرکوک رویدایە، بویەسە مدوو زەخمداری خوەنەواریگ پۆڵ سێ سەرەتایی، دویای لەیەکەوداینی وەرد ماتووڕسکیلیگ کە کەسیگ وە خێرایی رانیەسێ وەرجە ئەوەگ ئەرا شوین نادیاریگ بواێد".
وتیش "مناڵەگە ئەرا چارەسەرکردن کلکریاسە خەستەخانە، دەزگایەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە ئەرا ئاشکراکردن کەسایەتی رانندەگە و وەرگردنرێکارەیل یاسایی وازکردنە".