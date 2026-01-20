‏مردن مناڵیگ هاناویان.. زیقار 3 رویداو ئەمنی توومارکەێد

‏مردن مناڵیگ هاناویان.. زیقار 3 رویداو ئەمنی توومارکەێد
2026-01-20T14:11:48+00:00

شەفەق نیوز ـ زیقار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە زەخمداری پەنج کەس وە مدوو مەرافەیگ چەکداری کە چەقوو لەناوی وەکارهاوریاس لەناوەین هاوسا لە قەزای سوق ئەلشیوخ باشوور پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، دەزگا ئەمنیەیل دەسوەجی رەسینە ئاخلەی رویداوەگە دانە و شمارەیگ لەلیان دەسگیرکردنە.

‏لە رویداویگ جیا سەرچەوەگە وت، دویەت مناڵیگ تەمەن 6 ساڵان گیان لەدەسدا لە ئەنجام دەسکاریکردن چەک کە هن باوگی بوی لەناو ماڵیان لە قەزای فەجر باکوور پارێزگاگە".

‏دیاریکرد، تەرمەگە ئەرا وەرگردن رێکار یاسایی کلکریاسە پزیشک دادوەری.

‏لە رویداو سێیەم، سەرچەوەگە ئاشکرایکرد، گەنجیگ 21 ساڵان لەری تەقەکردن لەسەر خوەی خوەی کوشتیە لەناو ماڵ خوەیان لە قەزای قەلعە سوکر باکوور پارێزگاگە.

‏وەپای سەرچەوەگە، لێکۆڵینەوەیل دیاریکەن هووکارەگەی گلەوخوەد ئەرا بار دەروینی کەسەگە.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon