مردن مناڵیگ هاناویان.. زیقار 3 رویداو ئەمنی توومارکەێد
شەفەق نیوز ـ زیقار
سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە زەخمداری پەنج کەس وە مدوو مەرافەیگ چەکداری کە چەقوو لەناوی وەکارهاوریاس لەناوەین هاوسا لە قەزای سوق ئەلشیوخ باشوور پارێزگاگە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، دەزگا ئەمنیەیل دەسوەجی رەسینە ئاخلەی رویداوەگە دانە و شمارەیگ لەلیان دەسگیرکردنە.
لە رویداویگ جیا سەرچەوەگە وت، دویەت مناڵیگ تەمەن 6 ساڵان گیان لەدەسدا لە ئەنجام دەسکاریکردن چەک کە هن باوگی بوی لەناو ماڵیان لە قەزای فەجر باکوور پارێزگاگە".
دیاریکرد، تەرمەگە ئەرا وەرگردن رێکار یاسایی کلکریاسە پزیشک دادوەری.
لە رویداو سێیەم، سەرچەوەگە ئاشکرایکرد، گەنجیگ 21 ساڵان لەری تەقەکردن لەسەر خوەی خوەی کوشتیە لەناو ماڵ خوەیان لە قەزای قەلعە سوکر باکوور پارێزگاگە.
وەپای سەرچەوەگە، لێکۆڵینەوەیل دیاریکەن هووکارەگەی گلەوخوەد ئەرا بار دەروینی کەسەگە.