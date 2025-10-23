‏مردن مناڵێگ شیرخوەرە وە " تلیان" و خنکیان کوڕیگ لە ناو چەمیگ لە باشوور عراق

2025-10-23T08:01:49+00:00

‏شەفەق نوز ـ زیقار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە مردن مناڵیگ شیرەخوەرە وە رویداو هاتوچوی و خنکیان کوڕیگ مەوقەی مەڵەکردن لە یەکیگ لە پارێزگایەیل.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "مناڵیگ تەمەن دوو ساڵان دەسوەجی گیان لەدەسدا لەری تلانن وەلایەن ماشینیگ حکومی لە جویر (تانکەر) لە قەزای غواف  باکوور زیقار و ەەرمەگەی ئەرا تەواوکردن رێکارەیل کلکریارە پزیشک دادوەری".

‏دێاریکرد "کەسوکار مناڵەگە داد لە دژ رانندەگە توومارنەکردنە".

‏وتیش، "کوڕیگ 13 ساڵان مەوقەی فێربوین مەلەکردن خنکیا لەناوڕاس شار ناسڕیە ناوەن پارێزگای زیقار، تەرمەگەی وەلایەن  دەریاواەیل دراوریاس و ئەرا پزیشک دادوری بریا و لێکۆڵینەوە و لێکۆڵینەوە وازکریا".

