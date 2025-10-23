مردن مناڵێگ شیرخوەرە وە " تلیان" و خنکیان کوڕیگ لە ناو چەمیگ لە باشوور عراق
شەفەق نوز ـ زیقار
سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە مردن مناڵیگ شیرەخوەرە وە رویداو هاتوچوی و خنکیان کوڕیگ مەوقەی مەڵەکردن لە یەکیگ لە پارێزگایەیل.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "مناڵیگ تەمەن دوو ساڵان دەسوەجی گیان لەدەسدا لەری تلانن وەلایەن ماشینیگ حکومی لە جویر (تانکەر) لە قەزای غواف باکوور زیقار و ەەرمەگەی ئەرا تەواوکردن رێکارەیل کلکریارە پزیشک دادوەری".
دێاریکرد "کەسوکار مناڵەگە داد لە دژ رانندەگە توومارنەکردنە".
وتیش، "کوڕیگ 13 ساڵان مەوقەی فێربوین مەلەکردن خنکیا لەناوڕاس شار ناسڕیە ناوەن پارێزگای زیقار، تەرمەگەی وەلایەن دەریاواەیل دراوریاس و ئەرا پزیشک دادوری بریا و لێکۆڵینەوە و لێکۆڵینەوە وازکریا".