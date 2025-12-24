‏مردن قایمقام موسڵ مەوقەی دەوام فەرمی

‏شەفەق نیوز - نەینەوا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە راگەیان، (خەیری ئەلحەمیدان) قایمقام موسڵ وە وەکالەت، کە هاوکات پۆست ڕاوێژکار پارێزگار ئەرا کاروبار پلاندانان داشت، وە مدوو جەڵتەی دڵ لەناوکاویگ مەوقەی جیوەجیکردن ئەرکە فەرمیەیلی کووچ دویایی کرد.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "ئەلحەمیدان کە لەداڵگبوی ساڵی ١٩٧٥ بوی، شەوەکی ئمڕوو لەناو بینای قایمقامیەت موسڵ خەریک کارە ئاساییەیەیل خوەی بویە، وەرجە ئەوەگ تویش تێکچگن بار تەندروستی لەناوکاو (جەڵتەی دڵ) بوود."

‏ وتیش، تیمیگ فریاکەفتن دەسوەجی ئەرا خەستەخانە بردنەسێ ڵە نزیک قایمقامیەتەگە، باوجی وە مدوو جەڵتەی دڵ گیان لەدەسدا.

