مردن فەرمانبەریگ لە ئەنجام تەقینەوەیگ لەناو باڵاوگەی بێجی

شەفەق نيوز- سەڵاحەدین

سەرچەوەیگ لە پاڵاوگەی بێجی لە پارێزگای سەڵاحەدین، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە مردن فەرمانبەریگ دویەم دویای زەخمداربوینی لەوەر رویداو تەقینەوە و ئاگر لەناو ئەو پاڵاوگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: فەرمانبەریگ خەڵک ناحیەی سینیە، دویای زەخمداربوینی لە رویداوەگە گیانی لەدەسدا.

وتیش: وەرجەیە ئاگر لەناو یەکەیگ لە پاڵاوگەی بێجی هیز گرد و بویە مدوو زەخمداری بڕیگ فەرمانبەر، ئورا خەسەخانە بریان، و دویای ئەوە مردن دووان لەلییان راگەیانن.

وتیش: لایەنەیل پەیوەندیدار وەردەوامن لە لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە.