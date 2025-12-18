‏مردن ئەفسەریگ هەواڵگێری و ژنەگەی وەرد پیایيگ وە رویداو هاتوچو لە باشوور بەغدا (وینە)

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەلای کەم سێ کەس گیان لەدەسدا لەناویان ئەفسەریگ لە دەزگای هەواڵگێری عراقی گیان لەدەسدان وە رویداویگ هاتوچو کە شەوەکی ئمڕوو پەنجشەممە، لە باشوور بەغدای پایتەخت رویدا.

‏سەرچەوەیگ لە پۆلیس عراق وە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ ئەفسەرەگە پلەی عەمیدە لە دەزگای هەواڵگێری و ژنەگەی گیان لەدەسدان و دووان لە مناڵەیلیان زەخمداربوین لەوەختیگ کە پیایگ گیان لەدەسدا و ژنیگیش زەخمداربوی لە ئەنجام رویداویگ هاتوچوی لە یەکەوداین دووپیاگە لە نزیک ویستگەی سزەمەنی لوئلوئە لەبان ری خێرا "دورە" لە باشوور عراق.

‏سەرچەوەگە ئاشکرایکرد، هووکار رویدان رویداوەگە بەرزی خێرایی بویە وەگەرد کەمی ئاست نووڕستن کە وە مدوو تەم لە کەشوهەوای پایتەخت.

