مردن ئەفسەریگ هەواڵگێری و ژنەگەی وەرد پیایيگ وە رویداو هاتوچو لە باشوور بەغدا (وینە)
شەفەق نیوز ـ بەغدا
وەلای کەم سێ کەس گیان لەدەسدا لەناویان ئەفسەریگ لە دەزگای هەواڵگێری عراقی گیان لەدەسدان وە رویداویگ هاتوچو کە شەوەکی ئمڕوو پەنجشەممە، لە باشوور بەغدای پایتەخت رویدا.
سەرچەوەیگ لە پۆلیس عراق وە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ ئەفسەرەگە پلەی عەمیدە لە دەزگای هەواڵگێری و ژنەگەی گیان لەدەسدان و دووان لە مناڵەیلیان زەخمداربوین لەوەختیگ کە پیایگ گیان لەدەسدا و ژنیگیش زەخمداربوی لە ئەنجام رویداویگ هاتوچوی لە یەکەوداین دووپیاگە لە نزیک ویستگەی سزەمەنی لوئلوئە لەبان ری خێرا "دورە" لە باشوور عراق.
سەرچەوەگە ئاشکرایکرد، هووکار رویدان رویداوەگە بەرزی خێرایی بویە وەگەرد کەمی ئاست نووڕستن کە وە مدوو تەم لە کەشوهەوای پایتەخت.