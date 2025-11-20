‏مردن کەسیگ و زەخمداری کەسەیل ترەک وە رویداو هاتوچو لە خوەرئاوای رەمادی

‏شەفەق نیوز ـ ئەنبار

‏ سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە مردن کەسیگ و زەخمداری کەسەیل ترەک وە رویداو هاوچو لە ناوچەیگ 35 کیلومەتری خوەرئاوای شار روم٦ادی.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "رویداوەگە لە ئەنجام لەیەکەوداین ناوەین ماشین بویچگیگ و بارهەڵگریگ بویە، بویەسە مدوو مردن یەکیگ و زەخمداری شمارەیگ کەس".

‏وتیش "تیم فریاکەفتن و پۆلیس رەسینەس شوین رویداوەگە، فریاگوزاری سەرەتایی پێشکەشکردنە وە زەخمدارەیل وەرجە ئەوە بڕەسننەیان ئەرا خەستەخانە" دووپاتکرد "لێکۆڵینەوەی فەرمی لە چۆنیەتی و هووکار لەیەکەودانەگە وازکریاس".

‏

‏

‏