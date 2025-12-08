‏مردن کەسیگ و زەخمداری دوو کەس ترەک وە رویداو هاتوچو لە خوەرئاوای موسڵ

شەفەق نیوز ـ نەینەوا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە رویداویگ هاتوچو کە بویە مدوو مردن کەسیگ و زەخمداری دوو کەس ترەک لە بان یەکیگ لە ریە سەرەکیەیل خوەرئاوای موسڵ.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "رویداوەگە لە ئەنجام لە یەکەوداین دوو ماشین رویدا، بویە مدوو مردن رانندەیگ لە شوین رویداوەگە و زەخمداری دوو کەس لە ناحیەی مەحلەبیە خوەرئاوای نەینەوا".

‏وتیش: "تیمەیل فریاکەفتن تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکردنە، لەدویای ئەوەگ رویداوەگە بوودە مدوو سزیان ماشینەگە زەخمدارەیل ئەرا خەستەخانە کلکریان تا چارەسەر هەوەجەکریاگ وەربگرن" دیاریکرد "لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی دەریخەێد خێرایی بەرز هووکار رویداوەگە بویە".

