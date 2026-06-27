‏مردن زیندانیيگ توومەتبار وە بازرگانی مادەی هووشبەر لە نەجەف.. ئاشکراکردن راسی تەقەلای تیرۆرکردن کابرایگ لە دیالە

‏شەفەق نیوز- نەجەف/ دیالە

‏پارێزگایەیل نەجەف و دیالە، ئمڕوو شەممە، دوو رویداو ئەمنی دیار وەخوەی دی یەکەمیان مردن زیندانییگ بوی کە وە تاوان بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر سزا دریایە، لە لایگ تریش دەسەڵاتە ئەمنییەیڵ لە دیالە ئەو قسەیلە رەد کردن کە لە تووڕە کۆمەڵایەتییەیل لەبان رویدان خەوەڕیگ ئەرا تیرۆرکردن لە قەزای خالص بڵاو بویە.

‏لە پارێزگای نەجەف، سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: زیندانییگ لەناو زیندان تەفسیرات پارێزگاگە گیان لە دەس دا.

‏سەرچەوەگە ئاشکرا کرد، ئەو کەسە ماوەی 6 ساڵ حوکم درایە لە پای تاوان بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر، دیاری کرد ناوبریاگ نزیکەی مانگیگ وەرجە ئیسە ئەرا خەسەخانە بریا بوی دویای ئەوەگ تویش جەڵتەی دڵ بوی، و تا ئمڕوو گیان لە دەس دا لەژێر چاودێری پزیشکی بویە.

‏لەلایگتر، فەرماندەیی پۆلیس پارێزگای دیالە وە توندی ئەو دەنگۆ ساختەیلە ەدکرد لەبان رویدان رویداو تەقەلای تیرۆرکردن کەسیگ لە قەزای خاڵس.

‏ سەرچەوەیگ ئەمای تایوەت ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، ئەو کەسە کە راگەندبوی رویڕەوی تەقەڵای تیرۆرستی بویە کاندید وەرین هەڵوژاردنەیلە، انگەشەگەی وە مدوو گیچەڵ کەسی و خێزانی وەرد قەومەیلی بویە لەبان خاوەنداریەتی پارچە زەوییگ، هەمیش دووپاتکرد، وشکنین پۆلیس و بەڵگە تاوانەیل ماشینەگەی هویچ ئاسەوار گولەیگ لەقێ پەیانەکردن تەنیا شکانن شیشەی دویای ماشینەگە نەود.

‏نویسینگەی راگەیانن فەرماندەییەکگە لە بەیاننامەیگ فەرمی دیاری کرد، فەرماندەی پۆلیس دیالە، لیوا ڕوکن مافپەروەر «محەمەد کاظیم عەتیە»، دەسوەجی فەرمان پێکهێنان تیم کاری تایوەت ئەرا وەدواداچگن دەرکرد، و وشکنین مەیدانیی هویرد چەسپانن رویداوەگە وە مدوو ناکۆکیی خێزانیی ناوەین قەومەیل ناسریایە و هویچ رەهەند ئەمنییگ نییە، دووپاتکرد لە گردنەوەر ریوشوین یاسایی دەسوەجی و توومارکردن سکاڵای یاسایی دژ وە دوو کەس تا سزای دادپەروەرانەی خوەیان وەرگرن.

‏

‏

‏

‏