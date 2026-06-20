مردن زیندانیگ لوبنانی و خوەیکوشتن پیایگ شەس ساڵان لەناو ماڵەگەی وە دوو رویداو جیاواز لە بەغدا
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە دوو حالەت مردن جیا لە بەغدا، یەکیگیان کابرایگ لوبنانیە لەناو زیندانیکریاگەسل عەرەب و بیانی، ئەوەکەیش پیایگ شەست ساڵانە لەناو ماڵ خوەیان لە ناوچەی شوعلە خوەیکوشتیە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کەسیگ خاوەن ناسنامەی لوبنانی لەناوکاو تەندروسی تێکچگە لە ناو زیندان سەرپیچیکەرەیل عەرەب و بیانیەیل سە وە وەڕێوەبەرایەتی کاروبار نیشتەجیبوین لای رەسافە، مەوقەی گواستنەوەی ئەرا یەکسگ لە خەستەخانەیل گیان لەدەسدا.
لە رویداو ترەک پیایگ لەداڵگبوی 1964 لەناو ماڵ خوەیان لە شار شوعلە خوەیکوشت، وە وەکارهاوردن پەت هەڵواسیایگ لەقێ قەواسەی ماڵەگە.
وتیش؛ پسپۆر بەڵگەناسی هووکار خوەیکوشتنەگەی گلەودا ئەرا تێکچگدان بار دەرونی ، لایەنەیل پەیوەنیدار لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکردنە.