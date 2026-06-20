‏مردن زیندانیگ لوبنانی و خوەیکوشتن پیایگ شەس ساڵان لەناو ماڵەگەی وە دوو رویداو جیاواز لە بەغدا

‏مردن زیندانیگ لوبنانی و خوەیکوشتن پیایگ شەس ساڵان لەناو ماڵەگەی وە دوو رویداو جیاواز لە بەغدا
2026-06-20T10:05:30+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە دوو حالەت مردن جیا لە بەغدا، یەکیگیان کابرایگ لوبنانیە لەناو زیندانیکریاگەسل عەرەب و بیانی، ئەوەکەیش پیایگ شەست ساڵانە  لەناو ماڵ خوەیان لە ناوچەی شوعلە خوەیکوشتیە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کەسیگ خاوەن ناسنامەی لوبنانی لەناوکاو تەندروسی تێکچگە  لە ناو زیندان سەرپیچیکەرەیل عەرەب و بیانیەیل سە وە وەڕێوەبەرایەتی کاروبار نیشتەجیبوین لای رەسافە، مەوقەی گواستنەوەی ئەرا یەکسگ لە خەستەخانەیل گیان لەدەسدا.

‏لە رویداو ترەک پیایگ لەداڵگبوی 1964 لەناو ماڵ خوەیان لە شار شوعلە  خوەیکوشت، وە وەکارهاوردن پەت هەڵواسیایگ لەقێ قەواسەی ماڵەگە.

‏وتیش؛ پسپۆر بەڵگەناسی هووکار خوەیکوشتنەگەی گلەودا ئەرا تێکچگدان بار دەرونی ، لایەنەیل پەیوەنیدار لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکردنە.

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