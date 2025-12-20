مردن زیندانییگ توومەتبار وە کوشتن لەناو یەکیگ لە زیندانەیل بەغدا
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی و تیمەیل پزیشکی، ئمڕوو شەممە، خەوەردان لە مردن زیندانیگ کە وە توومەت کوشتن ئەنقەست دەسگیرکریابوی لەناو یەکیگ لە زیندانەیل بەغدای پایتەخت.
سەرچەوە ئەمنی و تیمیەیل پزیشکی وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردان، زیندانیەگە تەندروسی تێکچگە لەناو یەکیگ لە زیندانەیل لای رەسافە لە بەغدا، مەوقەی کلکردنی ئەرا خەستەخانە گیان لەدەسداس.
وتن، توومەتبار وە توومەت کوشتن ئەنقەست دەسگیرکریاس، لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکریاس.