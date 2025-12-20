‏مردن زیندانییگ توومەتبار وە کوشتن لەناو یەکیگ لە زیندانەیل بەغدا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی و تیمەیل پزیشکی، ئمڕوو شەممە، خەوەردان لە مردن زیندانیگ کە وە توومەت کوشتن ئەنقەست دەسگیرکریابوی لەناو یەکیگ لە زیندانەیل بەغدای پایتەخت.

‏سەرچەوە ئەمنی و تیمیەیل پزیشکی وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردان، زیندانیەگە تەندروسی تێکچگە لەناو یەکیگ لە زیندانەیل لای رەسافە لە بەغدا، مەوقەی کلکردنی ئەرا خەستەخانە گیان لەدەسداس.

‏وتن، توومەتبار وە توومەت کوشتن ئەنقەست دەسگیرکریاس، لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکریاس.

