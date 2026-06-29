مردن زیندانییگ توومەتبار وە ساختەکاری لەناو زیندان لە کەرکوک
شەفەق نیوز ـ کەرکوک
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە مردن زیندانییگ لەناو زیندان لە کەرکوک لە دویای تێکچگن تەندروسیی.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "زیندانی (ا.م.ع)، تەمەن 56 ساڵ، لەناو زیندان وەختانەی کەرکوک گیان لەدەسدا وە مدوو تێکچگن لەناوکاو تەندروسی.
سەرچەوەگە وتیش؛ " کووچکردگ لەبان دۆسییەیگ پەیوەنیدار وە ساختەکاری دەسگیرکریابوی" وتیش "لایەنەیل ژەیوەنیدار رێکار پێویست یاسایی گرنەوەر، تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکریا ئەرا تەواوکردن وشکنین و دەرکردن راپۆرت یاسایی لەبان هووکار مردنەگەی.