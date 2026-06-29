‏مردن زیندانییگ توومەتبار وە ساختەکاری لەناو زیندان لە کەرکوک

‏مردن زیندانییگ توومەتبار وە ساختەکاری لەناو زیندان لە کەرکوک
2026-06-29T08:09:29+00:00

شەفەق نیوز ـ کەرکوک

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە مردن زیندانییگ لەناو زیندان لە کەرکوک لە دویای تێکچگن تەندروسیی.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "زیندانی  (ا.م.ع)، تەمەن 56 ساڵ، لەناو زیندان وەختانەی کەرکوک گیان لەدەسدا وە مدوو تێکچگن لەناوکاو تەندروسی.

‏سەرچەوەگە وتیش؛ " کووچکردگ لەبان دۆسییەیگ پەیوەنیدار وە ساختەکاری دەسگیرکریابوی" وتیش "لایەنەیل ژەیوەنیدار رێکار پێویست یاسایی گرنەوەر، تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکریا ئەرا تەواوکردن  وشکنین و دەرکردن راپۆرت یاسایی لەبان هووکار مردنەگەی.

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