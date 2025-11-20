مردن کراکاریگ وە مدوو وەخوارکەفتن لەبان باڵاخانەیگ تەواونەکریاگ لە دیالە
2025-11-20T07:38:50+00:00
شەفەق نیوز ـ دیالە
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە مردن کراکاریگ لە ئەنجام وەخوارکەفتن لەبان باڵەخانەیگ بەرز تەواونەکریاگ لە دیالە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "کراکاریگ لە شوین بینایگ گیان لەدەسدا لە دویای وەخوارکەفتن لە نهۆم ان باڵەخانە تەواونەکریاگە لە ناحیەی بەهروز باشوور شار بەعقوبە"، وتیش "رویداوەگە هنای رویدایە کە ئەرکەگەی خوەی ئەنجامدایە".
وتیش؛ "کراکارەگە دەسوەجی گیان لەدەسداس لە ئەنجام سەختی زەخمداریەگەی" دیاریکرد "پۆلیس لێکۆڵینەوە لە زانین رویداوەگە وازکردیە و رێکاریەیل یاسایی وەرگردنە".