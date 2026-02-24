‏مردن کراکاریگ و زەخمداری 6 کەس وە رمیان لە ناو بازیگای شەترە

2026-02-24T07:43:19+00:00

‏‏شەفەق نیوز ـ زیقار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار باشوور عراق، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە مردن کراکاریگ و زەخمداری 6 ترەک لە ئەنجام رمیان بەشیگ کۆنکرێتی لە بازیگای شەترە لە پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، رویداوەگە ئمڕوو شەوەکی رویداە لەناو بازیگای تووپات شەترە لە باکوور پاړێزگاگە، لە ئەنجام کراکاریگ مرد لە شوین رویداوەگە، و شەش کەسیش زەخمداربوی".

‏وتیش "تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکری، و زەخمدارەیلیش ئەرا نزیکترین بنکەی تەندروسی کلکریان".

