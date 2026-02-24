مردن کراکاریگ و زەخمداری 6 کەس وە رمیان لە ناو بازیگای شەترە
شەفەق نیوز ـ زیقار
سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار باشوور عراق، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە مردن کراکاریگ و زەخمداری 6 ترەک لە ئەنجام رمیان بەشیگ کۆنکرێتی لە بازیگای شەترە لە پارێزگاگە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، رویداوەگە ئمڕوو شەوەکی رویداە لەناو بازیگای تووپات شەترە لە باکوور پاړێزگاگە، لە ئەنجام کراکاریگ مرد لە شوین رویداوەگە، و شەش کەسیش زەخمداربوی".
وتیش "تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکری، و زەخمدارەیلیش ئەرا نزیکترین بنکەی تەندروسی کلکریان".