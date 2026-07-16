‏مردن کراکاریگ ئیرانی وە هیزگردن ئاگر لە پرۆژەیگ لە باشوور خوەرهەڵات بەغدا

‏مردن کراکاریگ ئیرانی وە هیزگردن ئاگر لە پرۆژەیگ لە باشوور خوەرهەڵات بەغدا
2026-07-16T09:03:24+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە بەغدا، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە مردن کراکاریگ ئیرانی وە هیزگردن ئاگر لە باشوور خوەرهەڵات پایتەخت.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئاگر لەناو پەنج کەرەڤان هیزگردیە لەناو پرۆژەی ئاوەڕۆ ناحیەی نەهڕەوان  لە ئەنجام دزەکردن غاز، بویە مدوو مردن کراکاریگ ئیرانی.

‏دیاریکرد، تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکریاس تا رێکارەیل یاسایی وەربگرن و لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکریا.

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