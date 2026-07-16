مردن کراکاریگ ئیرانی وە هیزگردن ئاگر لە پرۆژەیگ لە باشوور خوەرهەڵات بەغدا
2026-07-16T09:03:24+00:00
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی لە بەغدا، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە مردن کراکاریگ ئیرانی وە هیزگردن ئاگر لە باشوور خوەرهەڵات پایتەخت.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئاگر لەناو پەنج کەرەڤان هیزگردیە لەناو پرۆژەی ئاوەڕۆ ناحیەی نەهڕەوان لە ئەنجام دزەکردن غاز، بویە مدوو مردن کراکاریگ ئیرانی.
دیاریکرد، تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکریاس تا رێکارەیل یاسایی وەربگرن و لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکریا.