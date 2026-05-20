مردن کراکاریگ پاکستانی وە پلیان ماشین هەڵکەنین لە پرۆژەی تونێل ژیرئاو لە بەسرە
شەفەق نیوز ـ بەسرە
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە مردن کراکاریگ بیانی خاوەن ناسنامەی پاکستانی وە مدوو رویداو پلیان ماشینیگ هەڵکەنین دەریایی لەناو پرۆژەی تونێل ژیرئاوی لە قەزای ئوم قەسر لە باشوور بەسەرە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، بنکەی پۆلیس ئوم قەسر لە ساعەت 12:30 دویای نیمەشەو خەوەردارکریان کە خەستەخانەی ئوم قەسر لە مردن کەسیگ ئاو "ئەمجەد مەحمود بەشیر" لەداڵگبوی 1968 کە لە کۆمپانیای دایۆی کۆری کارکردیە کە جیوەجیکار پرۆژەگەس.
وتیش "رویداوەگە مەوقەی کارکردن کەنستن لەناو دەریا رویدایە هنای ماشینەگە پلێد کە لەبانی کارکەێد، بویەسە مدوو گیان لە دەسدانی لەناوماشینەگەی".
دیاریکرد "بەڵگە تاوانناسیەیل لێکۆڵینەوە لە تەرمەگە کردن، ئەفسەر لێکۆڵینەوە دەسکردە لێکۆڵینەوەی یاسایی، لە کەرت وەرپرسیارەتی هێزە دەریایەیل و رێکارەیل ئەمنی سەر وە بەش پۆلیس سەفوان و بنکەی پۆلیس ئوم قەسر، وتیش؛ زانیاری سەرەتایەیل دەریخستنە هووکار مردنی پلیان ماشینەگە بویە مەوقەی کارەیل کەنستن دەریایی.