‏مردن کراکاریگ پاکستانی وە پلیان ماشین هەڵکەنین لە پرۆژەی تونێل ژیرئاو لە بەسرە

2026-05-20T16:18:03+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەسرە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە مردن کراکاریگ بیانی خاوەن ناسنامەی پاکستانی وە مدوو رویداو پلیان ماشینیگ هەڵکەنین دەریایی لەناو پرۆژەی تونێل ژیرئاوی لە قەزای ئوم قەسر لە باشوور بەسەرە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، بنکەی پۆلیس ئوم قەسر لە ساعەت 12:30 دویای نیمەشەو خەوەردارکریان کە خەستەخانەی ئوم قەسر لە مردن کەسیگ ئاو "ئەمجەد مەحمود بەشیر" لەداڵگبوی 1968 کە لە کۆمپانیای دایۆی کۆری کارکردیە کە جیوەجیکار پرۆژەگەس.

‏وتیش "رویداوەگە مەوقەی کارکردن کەنستن لەناو دەریا رویدایە هنای ماشینەگە پلێد کە لەبانی کارکەێد، بویەسە مدوو گیان لە دەسدانی لەناوماشینەگەی".

‏دیاریکرد "بەڵگە تاوانناسیەیل  لێکۆڵینەوە لە تەرمەگە کردن، ئەفسەر لێکۆڵینەوە دەسکردە لێکۆڵینەوەی یاسایی، لە کەرت وەرپرسیارەتی هێزە دەریایەیل و رێکارەیل ئەمنی سەر وە  بەش پۆلیس سەفوان و بنکەی پۆلیس ئوم قەسر، وتیش؛ زانیاری سەرەتایەیل دەریخستنە هووکار مردنی پلیان ماشینەگە بویە مەوقەی کارەیل کەنستن دەریایی.

