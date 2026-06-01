‏مردن رانندەیگ وە سزیان وە مدوو رویداویگ لەبان ری بەغدا ـ ئەنبار

‏شەفەق نیوز ـ ئەنبار

‏کەسیگ، ئمڕوو دووشەممە، وە مدوو رویداو هاتوچوی گیان لەدەسدا کە ببویە مدوو هیزگردن ئاگر لە تانکەریگ لەبان ری ناودەوڵەتی خێرا "بەغدا ـ ئەنبار" لە ناوچەی حامزیە خوەرهەڵات شار رەمادی.

‏سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، تیم وەرگیری شارستانی دەسوەجی دویای ئاگادارکردنی رەسینە شوین رویداوەگە دەسکردنە وە کارەیل کپەوکردن و رزگارکردن، توەنستن کۆنترۆل ئاگرەگە بکەن و نوۆگیری بڵاوبوینی بکەن ئەرا بەشەیل تر تانکەرەگە، کە بەشداربوی لە سنوردارکردن زەرد مادی.

‏وتیش، تیمەیل رزگارکردن تەرم رانندە تانکەرەگە لە شوین رویداوەگە دراوردن، لایەنەیل پەیوەنیدار رێکارەیل یاسایی پێویست ئەرا چۆنیەتی رویداوەگە وەرگردن.

‏دیاریکرد، تانکەرەگە لەبان ری لاوریا و ریەگەوە روی هامشوی ماشینەیل وازکریا، هاوکاتوەرد جیوەجیکردن کارەیل شوردن و پاککردن شوینەگە ئەرا مسۆگەرکردن سەلامەتی وەکارهاوەرەیل ریەگە و گلەوداین ئاسایی هامشوو مروری لەبان ری خێرای ناودەوڵەتی.

