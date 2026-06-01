مردن رانندەیگ وە سزیان وە مدوو رویداویگ لەبان ری بەغدا ـ ئەنبار
شەفەق نیوز ـ ئەنبار
کەسیگ، ئمڕوو دووشەممە، وە مدوو رویداو هاتوچوی گیان لەدەسدا کە ببویە مدوو هیزگردن ئاگر لە تانکەریگ لەبان ری ناودەوڵەتی خێرا "بەغدا ـ ئەنبار" لە ناوچەی حامزیە خوەرهەڵات شار رەمادی.
سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، تیم وەرگیری شارستانی دەسوەجی دویای ئاگادارکردنی رەسینە شوین رویداوەگە دەسکردنە وە کارەیل کپەوکردن و رزگارکردن، توەنستن کۆنترۆل ئاگرەگە بکەن و نوۆگیری بڵاوبوینی بکەن ئەرا بەشەیل تر تانکەرەگە، کە بەشداربوی لە سنوردارکردن زەرد مادی.
وتیش، تیمەیل رزگارکردن تەرم رانندە تانکەرەگە لە شوین رویداوەگە دراوردن، لایەنەیل پەیوەنیدار رێکارەیل یاسایی پێویست ئەرا چۆنیەتی رویداوەگە وەرگردن.
دیاریکرد، تانکەرەگە لەبان ری لاوریا و ریەگەوە روی هامشوی ماشینەیل وازکریا، هاوکاتوەرد جیوەجیکردن کارەیل شوردن و پاککردن شوینەگە ئەرا مسۆگەرکردن سەلامەتی وەکارهاوەرەیل ریەگە و گلەوداین ئاسایی هامشوو مروری لەبان ری خێرای ناودەوڵەتی.