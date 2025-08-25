مردن رانندەیگ و زەخمداری یەکیگ ترەک وە رویداو دوو تانکەر لە بەسرە و زیقار

شەفەق نیوز ــ بەسرە/زیقار

سەرچەوەیگ پزیشکی لە بەسرە، ئمڕوو دووشەمە، خەوەردا لە مردن رانندەی تانکەریگ خەڵک موسڵ وە مدوو رویداو لەیەکەوداین وەرد ماشین بارهەڵگریگ لەبان ری سەفوان ناودەوڵەتی.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، ".تەرمەگە ئەرا خەستەخانەی زبێر کلکریاس ئەرا تەواوووکردن رێکارەیل یاسایی".

لە رویداو ترەک، پارێزگای زیقار، ئمڕوو رویداو پلیان تانکەریگ هەڵگر نەفت سیا وەخوەی دی لە نزیک پیەڵ فەهەد لە ناسڕیە، بویە مدوو هیزگردن ئاگر گەپیگ.

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگاگە وە ئاژانسەگە وت، "وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی توەنستنە ئاگرەگە کپەوبکەن" دیاریکرد "رانندەگە تویش زەخمداری بویە وە مدوویەو ئەرا خەستەخانە کلکریاس".