مردن رانندەی تاکسییگ و دوو مناڵ وە وەخوارکەفتن ماشینیان لەناو چەمیگ لە بەسرە

شەفەق نیوز ـ بەسرە

سەرچەوەیگ ئەمنی لە بەسرە باشوور عراق، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە مردن سێ کەس وە رویداو هاتوچو لە پارێزگاگە.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "رویداوەگە لە قەزای شەتولعەرەب لە باشوور بەسرە، لە ئەنجام رانندەی تاکسیەگە و دوو مناڵ گیان لەدەسدان (خوەنەوار باخچەن) لەدویای وەخوارکەفتن ماشینەگەیان لەناو چەمیگ".

وتیش "هێزە ئەمنیەیل رەسینەس شوین رویداوەگە، دەسکردیە وە دراوردن تەرم قوربانیەیل و کلکردنیان ئەرا پزیشک دادوەری، و لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکریاس".