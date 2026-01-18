مردن دویەتیگ وە گەزین سەگ "هار" لە خوەرئاوای نەینەوا
شەفەق نیوز ـ نەینەوا
سەرچەوەیگ پزیشکی لە تەندروسی نەینەوا، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە مردن دویەتیگ 12 ساڵان لە ئەنجام گەزین یەگ وەرەڵا لەناحیەی قەحتانیە خوەرئاوای پارێزگاگە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "دویەتیگ وەگەرد داڵگی بویە هنای تویش زەخمداری سەختیگ بوود و کۆتایی وە ژیانی تیارێد "تەرمەگەی ئەرا پزیشک دادوەری کلکریا تا رێکارەیل یاسایی ئەرای تەواوبکرێد".
وتیش، "لە مانگ گوزەشتە ناحیەی قەحتانیە رویداوەیل هاوشیوەی ئیە وەخوەی دیە، مناڵ ترەک رویوەروی پەلامارداین سەگ بویە، کە بویەسە مدوو بڕین گوشی باوجی تا ئیرنگە هاوەژیان".