‏مردن دویەتیگ وە گەزین سەگ "هار" لە خوەرئاوای نەینەوا

‏شەفەق نیوز ـ نەینەوا

‏سەرچەوەیگ پزیشکی لە تەندروسی نەینەوا، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە مردن دویەتیگ 12 ساڵان لە ئەنجام گەزین یەگ وەرەڵا لەناحیەی قەحتانیە خوەرئاوای پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "دویەتیگ وەگەرد داڵگی بویە هنای تویش زەخمداری سەختیگ بوود و کۆتایی وە ژیانی تیارێد "تەرمەگەی ئەرا پزیشک دادوەری کلکریا تا رێکارەیل یاسایی ئەرای تەواوبکرێد".

‏وتیش، "لە مانگ گوزەشتە ناحیەی قەحتانیە رویداوەیل هاوشیوەی ئیە وەخوەی دیە، مناڵ ترەک رویوەروی پەلامارداین سەگ بویە، کە بویەسە مدوو بڕین گوشی باوجی تا ئیرنگە هاوەژیان".

