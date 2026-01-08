‏مردن دویەتە خوەنەواریگ زانکۆ و زەخمداری دوو کەس وە رویداوەیل تلانن و لەیەکەوداین لە دیالە

‏شەفەق نیوز ـ دیالە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە مردن دویەتە خوەنەواریگ زانک و زەخمداری دوو کەس وە رویداو تلانن و لەیەکەوداین لە دیالە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ "دویەتە خوەنەواریگ زانکۆ لە بەش عەرەبی کۆلێژ پەروەردەی بنەڕەت لە زانکۆی دیالە، ئمڕوو، گیان لەدەسدا وە مدوو رویداو تلانن وەلایەن ماشین خێرایگ مەقەی رەدبوین ری چگنە ناو کۆلێژەگەی لەناوڕاس شار بەعقوبە".

‏سەرچەوەگە وتیش؛ "دەسڵاتدارەیل رێکار یاسایی پێویست وەرانوەر رانندەگە گرنەوەردن".

‏لە رویداویگ جیا سەرچەوەی ترەک خەوەردا، دوو کەس زەخمداربوین وە لەیەکەوداین ماشین مەدەنییگ وەرد شۆفێل لەبان ری بەعقوبە ـ خاڵس".

‏وتیش، "تیمیگ تایوەت دەسکردیە وە رێکارەیل گواستنەوەی زەخمدارەیل ئەرا خەستەخانە".

