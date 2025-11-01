‏مردن دوو ژن و زەخمداری پیای و مناڵیگ وە رویداویگ لە دیالە

‏شەفەق نیوز ـ دیالە

‏دوو ژن، ئمڕوو شەممە گیان لەدەسدان و پیای و مناڵیگیش زەخمداربوین وە مدوو پلیان ماشینیگ "پیک ئاب" لەبان ری بەعقوبە ـ خانەقین لە دیالە.

‏سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "رویداوەگە وە مدوو کۆنترۆل لەدەسداین وەبان ماشینەگە رویدایە، لە ئەنجام پاشینەگە پلیەێدە کنار جادەگە نزیک ناوچەی ئیمام وەیس لە قەزای موقدادیە باکوور خوەرهەڵات پارێزگای دیالە".

‏وتیش "هێزەیل ئەمنی ئاخڵەی شوین رویداوەگە دان و ئاانکاری ئەرا ماشینەیل فریاکەفتن کریا لە کلکردن مناڵ و پیایە ئەرا خەستەخانە، و تەرمەیل ئەرا پزیشک دادوەری".

