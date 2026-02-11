‏مردن دوو مناڵ و زەخمداری وە رویداوەیل هاتوچو و تەقینەوە لە سێ پارێزگای عراقی

‏شەفەق نیوز ـ پارێزگایەیل

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە مردن دوو کەس یەکیگیان ئەندام ئەمنیە لە وەزارەت ناوخوەی، توومارکردن زەخمداری وە رویداو هاتوچو و تەقینەوە لەناوچە جیاوازەیل بەغدای پایتەخت و پارێزگایەیل دیالە و سەڵاحەدین.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "ئەندامیگ لە پۆلیس سەر وە ناوچەی یەک، گیان لەدەسدا و سێ کەس ترەک وە پلە جیاوازەیل زەخمداربوین، یەیش وە مدوو پلیان ماشینیگ مەدەنی لە جویر (تۆکسۆن) لەبان ری بەغدا – کەرکوک و لە نزیک ناحیەی عەزیم سواربوین".

‏وتیش "هێزەیل ئەمنی تەرم قوربانیەگە ئەرا فەرمانگەی پزیشک دادوەری کلکریاس، زەخمدارەیل ئەرا خەستەخانە کلکریان".

‏لە رویداویگ جیا سەرچەوەی ترەک خەوەردا لە "پلیان بارهەڵگریگ تایوەت وە گواستنەوەی سزەمەنی لەناوکاو لەبان ری بەعقوبە ـ خاڵس لە پارێزگای دیالە" دیاریکرد "رویداوەگە بویە مدوو زەخمداری رانندەگە وەی مدووە ئەرا چارەسەرکردن کلکریارە خەستەخانە".

‏لەرویداو ترەک، سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "رویداویگ هاتوچو ترەک لەبان ری خێرای ناوچەی دەورە ـ یوسفیە لە باشوور بەغدا رویدا" ئاشکراکرد "رویداوەگە لە ئەنجام پلیان ماشینیگ (موهافی)بوی وە مدوو خێرایی و وریانەبوین، لە ئەنجام یەکیگ لە رانندەیل ماشینەیل گیان لەدەسدا لە شوین رویداوەگە و دوو کەسیش زەخمداربوی.

‏وتیش "هێزە ئەمنیەیل تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری بردنە، زەخمدارەیل لە خەستەخانەیگ نزیک چارەسەر کریان".

‏سەرچەوەی ئەمنی ترەک دیاریکرد "شوانیگ لە ئەنجام تەقیان بۆمبیگ وەجیماگە جەنگەیل رێکخریاگ داعشی لە سنوور یەکیگ لە ئاوایەیل گیان لە دەسدا لە خوەرهەڵات قەزای دوزخورماتوو لە پارێزگای سەڵاحەدین" وتیش "ئەرا چارەسەرکردن کلکریاسە خەستەخانە".

