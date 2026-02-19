‏مردن دوو کەس و زەخمداری شەش کەس وە رویداوەیلیگ لە بەغدا و بەسرە

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا/ بەسرە

‏سەچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە مردن دوو کەس و زەخمداری شەش کەس لە سێ رویداو جیاواز لە پارێزگایەیل بەغدا و بەسرە.

‏سەرچەوەگەوە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "کەسیگ گیان لەدەسدا و یەکیگیش زەخمداربوی وە رویداو هاتوچو لە ئەنجام لەیەکەوداین ماشینیگ وەرد ماتۆڕسکیلیگ لە قەزای موشاهیدە لە تارمیە باکوور بەغدا".

‏وتیش؛"خاوەن ماشینەگە دەسوەەرکریا و تەرم و زەخمدارەگە ئەرا خەستەخانە کلکریانە".

‏لە رویداو ترەک ژنیگ لەدڵگبوی 2004 تەقەلای خوەیکوشتن دا لەری سزانن خوەی وە مادەی نەفت لە ئەنجام گشت لەشی تویش سزیانوێد وە رێژەی 85% لە شار سەدر خوەرهەڵات بەغدا.

‏دیاریکرد، ژنەگە بیمار دەروینی داشتیە.

‏لەهەمان وەخت سەرچەوەی ئەمنی ترەک وە ئاژانسەگە وت: " رانندەیگ زەخمداربوی و سێ کەسیش زەخمداربوی لە رویداویگ هاتوچو لەبان ری رومێلەی نەفتی لە بەسرە، لە ئەنجام لەیەکەوداین ماشینیگ لە جویر (ستاركس) وەرد ماشین ترەک لە جویر (بيک ئاب)".

‏وتیش "تەرم قوربانیەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکریا و فریاکەفتن پێویست ئەرا زەخمدارەیل کریا".

