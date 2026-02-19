مردن دوو کەس و زەخمداری شەش کەس وە رویداوەیلیگ لە بەغدا و بەسرە
شەفەق نیوز ـ بەغدا/ بەسرە
سەچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە مردن دوو کەس و زەخمداری شەش کەس لە سێ رویداو جیاواز لە پارێزگایەیل بەغدا و بەسرە.
سەرچەوەگەوە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "کەسیگ گیان لەدەسدا و یەکیگیش زەخمداربوی وە رویداو هاتوچو لە ئەنجام لەیەکەوداین ماشینیگ وەرد ماتۆڕسکیلیگ لە قەزای موشاهیدە لە تارمیە باکوور بەغدا".
وتیش؛"خاوەن ماشینەگە دەسوەەرکریا و تەرم و زەخمدارەگە ئەرا خەستەخانە کلکریانە".
لە رویداو ترەک ژنیگ لەدڵگبوی 2004 تەقەلای خوەیکوشتن دا لەری سزانن خوەی وە مادەی نەفت لە ئەنجام گشت لەشی تویش سزیانوێد وە رێژەی 85% لە شار سەدر خوەرهەڵات بەغدا.
دیاریکرد، ژنەگە بیمار دەروینی داشتیە.
لەهەمان وەخت سەرچەوەی ئەمنی ترەک وە ئاژانسەگە وت: " رانندەیگ زەخمداربوی و سێ کەسیش زەخمداربوی لە رویداویگ هاتوچو لەبان ری رومێلەی نەفتی لە بەسرە، لە ئەنجام لەیەکەوداین ماشینیگ لە جویر (ستاركس) وەرد ماشین ترەک لە جویر (بيک ئاب)".
وتیش "تەرم قوربانیەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکریا و فریاکەفتن پێویست ئەرا زەخمدارەیل کریا".