مردن دوو کەس و زەخمداری کەسیگ ترەک وە رویداو رخداریگ لە خوەرئاوای بەغدا

شەفەق نیوز ـ بەغدا

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا ل مردن و زەخمداری پەنج کەس وەرویداو هاتوچو لە خوەرئاوای بەغدای پایتەخت.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، دوو کەس گیان لەدەسدا و سێ کەسیش زەخمداربوی لە ئەنجام رویداو پلیان تانکەر نەفتیگ و لەیەکەوداینی وەرد دوو ماشین لە سنوور خێرای غەزالیە ـ ئەبو غرێب.

سەنتەر ستراتیژی ماف مرۆڤ لە عراق، لە کۆتایی ساڵ وەرین راگەیان، 15 حالەت هاتوچو لە ماوەی ساڵەیل 2023و 2024 لە وڵاتەگە توومارکریاس، دیاریکرد رانندەیل هووکارن ئەرا توومارکردن رێژەی بەرزیگ لە رویداوەیل هاتوچوی وە رێژەی 79.2%.