‏مردن دوو کەس و زەخمداری یەکیگ ترەک وە رویداو هاتوچو لەدیالە

‏شەفەق نیوز ـ دیالە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە دیالە، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە مردن و زەخمداری سێ کەس وە رویداو هاتوچو لە نزیک ناحیەی سەلام لە باکوور خوەرهەڵات پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "ماشینیگ لە جویر پیک ئاب دەێد لە بارهەڵگریگ لەبان ری بەعقوبە ـ مەنسوڕیە، بویە مدوو مردن دوو کس و زەخمداری یەکیگ ترەک".

‏هێزەیل ئەمنی رەسینەس شوین رویداوەگە و لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکریاس تەرم قوربانیەیل ئەرا پزیشک دادوەری کلکریاس.

