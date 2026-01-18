مردن دوو کەس و زەخمداری یەکیگ ترەک وە رویداو هاتوچو لەدیالە
شەفەق نیوز ـ دیالە
سەرچەوەیگ ئەمنی لە دیالە، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە مردن و زەخمداری سێ کەس وە رویداو هاتوچو لە نزیک ناحیەی سەلام لە باکوور خوەرهەڵات پارێزگاگە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "ماشینیگ لە جویر پیک ئاب دەێد لە بارهەڵگریگ لەبان ری بەعقوبە ـ مەنسوڕیە، بویە مدوو مردن دوو کس و زەخمداری یەکیگ ترەک".
هێزەیل ئەمنی رەسینەس شوین رویداوەگە و لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکریاس تەرم قوربانیەیل ئەرا پزیشک دادوەری کلکریاس.