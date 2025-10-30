مردن دوو کەس وە رویداو هاتوچوی لە بەعقوبە
2025-10-30T08:29:36+00:00
شەفەق نیوز ـ دیالە
سەرچەوەیگ ئەمنی لە دیالە، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە مردن دوو کەس وە رویداو هاتوچوی لە شار بەعقوبە ناوەن پارێزگاگە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "رویداویگ هاتوچوی شەوەکی شەفەق ئمڕوو رویدایە هنای ماشین مەدەنیگ ە جویر هوندای لەیەکەودەێد وەرد ستوین کارەبا لە گۆرەبان فەلاحیە لە شار بەعقوبە، لە ئەنجام دوو کەس دەسوەجی گیان لەدەسدا".
وتیش، هێزەیل ئەمنی لە شوین رویداوەگە ئامادەبوین و دوو تەرمگە لاوردن و لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویدان رویداوەگە وازکردن.