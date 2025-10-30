‏مردن دوو کەس وە رویداو هاتوچوی لە بەعقوبە

‏شەفەق نیوز ـ دیالە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە دیالە، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە مردن دوو کەس وە رویداو هاتوچوی لە شار بەعقوبە ناوەن پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "رویداویگ هاتوچوی شەوەکی شەفەق ئمڕوو رویدایە هنای ماشین مەدەنیگ ە جویر هوندای لەیەکەودەێد وەرد ستوین کارەبا لە گۆرەبان فەلاحیە لە شار بەعقوبە، لە ئەنجام دوو کەس دەسوەجی گیان لەدەسدا".

‏وتیش، هێزەیل ئەمنی لە شوین رویداوەگە ئامادەبوین و دوو تەرمگە لاوردن و لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویدان رویداوەگە وازکردن.

