مردن دوو کەس وە رویداوەیل هاتوچو جیاواز لە نەینەوا
2025-10-30T12:07:42+00:00
شەفەق نیوز ـ نەینەوا
سەرچەوەیگ ئەمنی لە نەینەوا، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە مردن دوو کەس وە رویداوەیل جیاواز لەناوچە جیاوازەیل پارێزگاگە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، هاوڵاتیگ لە رویداو هاتوچویگ گیان لەدەسدا لە ناحیەی زمار باکوور خوەرئاوای موسل، و پیای ترەکیش وە رویداو هاتوچوی لەناو کویچەی شوهەدا لە شار موسڵ گیان لەدەسدا.
وتیش، هەردووگ تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکریان، و لایەنەیل پەیوەنیدار لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکردن.