‏مردن دوو کەس وە رویداوەیل هاتوچو جیاواز لە نەینەوا

‏شەفەق نیوز ـ نەینەوا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە نەینەوا، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە مردن دوو کەس وە رویداوەیل جیاواز لەناوچە جیاوازەیل پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، هاوڵاتیگ لە رویداو هاتوچویگ گیان لەدەسدا لە ناحیەی زمار باکوور خوەرئاوای موسل، و پیای ترەکیش وە رویداو هاتوچوی لەناو کویچەی شوهەدا لە شار موسڵ گیان لەدەسدا.

‏وتیش، هەردووگ تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکریان، و لایەنەیل پەیوەنیدار لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکردن.

