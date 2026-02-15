‏مردن دوو کەس کە یەکیگیان رووژنامەنویسە و ئەوەکە کراکاریگ ئیرانی و رزگارکردن کەس سێیەم لە سێ پارێزگا

‏شەفەق نیوز ـ پارێزگایەیل

‏سەرچەوەیگ پزیشک و ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردان لە مردن دوو کەی کە یەکیگیان رووژنامەنویسە و رزگارکردن گەنجیگ لە تەقەلای خوەیکوشتن لە رویداوەیل جیاواز لە ناوچە جیاوازەیل کەرکوک و موسەنا و زیقار.

‏سەرچەوەیگ پزیشکی لە کەرکوک وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "رووژنامەنویس محمد رەیاز فەوزی (31) ساڵان کە لە رادیۆی ئەلغەد کارکەێد و دانشتگ هەولێرە وە رویداو هاتوچوی گیان لەدەسدا دیر وەخت دویەشەو لە ناوچە سەر وە سنوور ناحیەی مولتەقا".

‏وتیش "تەرمەگەی ئەرا پزیشک دادوەری کلکریاس تا رێکارەیل یاسایی وەرانوەری تەواوبکرێد".

‏لە موسەنا سەرچەوەیگ پزیشکی راگەیان "گەنجیگ تەقەلای خوەیکوشتندا لەری بازدان لەبان پیەڵیگ ریکردن لە شار سەماوە وە ئاراستەی چەم فورات، تیمەیل توەنستن درارنێ ئەرا خەستەخانە کلیبکەن ئیرنگە تەندروسی جیگیرە".

‏لەهەمان وەخت، سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا لە مردن "کراکاریگ ئیرانی سی ساڵان کە لە کۆمپانیایگ عراقی ئەرا جیوەجیکردن کارەیل شارستانی کارکەێد، لە ئەنجام وەخوارکەفتنی لە بان بینایگ تەواونەکریاگ ڵە باشوور شار ناسڕیە، ناوەن پارێزگای زیقار " وتیش "لایەنەیل پەیوەنیدار لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکردنە".

