مردن دوو زیندانی لەناو زیندان بەسرە وە مدووەیل تەندروسی

شەفەق نيوز- بەسرە

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای بەسرە، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە مردن دوو زیندانی لەناو زیندان ناوەندی بەسرە، لەوەر کێشەیل تەندروسی.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: یەکەم زیندانی هاناو تەمەن چل ساڵان خەڵک پارێزگای نەجەفە، سزای 15 ساڵ زیندانیکردن دەریای لەبان تیرۆر، شەوەکی ئمڕوو لەناو بنکەی تەندروسی لەناو زیندان مرد، لەوێ وسیان ناکاوی دڵ.

وتیش: دویەم زیندانی نەبم پارێزگای بەسرە، قەزای دێر، سزای زیندانیکردن هەمیشەیی دریاس، لەناو خەسەخانە گیانی لەدەسدا، لەوەر پەککفتن دڵ.

لە رووز 11ی تشرين دویەم گوزەشتە، زیندانییگ لەناو زیندان ناوەندی بەسرە لەوەر کێشەیل تەندروسی مرد.