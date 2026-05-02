‏مردن دوو کراکار و زەخمداری یەکیگ ترەک وە رویداو "مەنهۆل" لە نەجەف

شەفەق نیوز ـ نەجەف

‏سەرچەوەیگ لە نەجەف، ئمڕوو شەممە، ئاشکرا کرد، کە شمارەیگ کراکار خنکیانە مەوقەی ئەنجامدان کارەیل خزمەتگوزاری لەناو مەنهۆلیگ لە کۆمەڵگەی "نیشتەجیبوین قەنبەر".

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، لە ئەنجام رویداوەگە دوو کراکار مردن و دوووانیش زەخمداربوین وە مدوو ناسیان تونیگ، و ئەرا چارەسەرکردن کلکریانە خەسەخانە.

‏وتیش، کراکارەیل خەڵک پارێزگاگەن، رویداوەگە بی مەبەست بویە، هووکارەیل گلوخوەن ئەرا هەڵمژین غازەیل ناو مەنهۆلەگە لە مەوقەی کارکردن.

‏دیاریکرد، لایەنەیل پەیوەنیدار لێکۆڵینەوە لە چۊنیەتی رویداوەگە وازکردنە و رێکارەل پێویست گرنەوەر.

