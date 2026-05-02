مردن دوو کراکار و زەخمداری یەکیگ ترەک وە رویداو "مەنهۆل" لە نەجەف
شەفەق نیوز ـ نەجەف
سەرچەوەیگ لە نەجەف، ئمڕوو شەممە، ئاشکرا کرد، کە شمارەیگ کراکار خنکیانە مەوقەی ئەنجامدان کارەیل خزمەتگوزاری لەناو مەنهۆلیگ لە کۆمەڵگەی "نیشتەجیبوین قەنبەر".
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، لە ئەنجام رویداوەگە دوو کراکار مردن و دوووانیش زەخمداربوین وە مدوو ناسیان تونیگ، و ئەرا چارەسەرکردن کلکریانە خەسەخانە.
وتیش، کراکارەیل خەڵک پارێزگاگەن، رویداوەگە بی مەبەست بویە، هووکارەیل گلوخوەن ئەرا هەڵمژین غازەیل ناو مەنهۆلەگە لە مەوقەی کارکردن.
دیاریکرد، لایەنەیل پەیوەنیدار لێکۆڵینەوە لە چۊنیەتی رویداوەگە وازکردنە و رێکارەل پێویست گرنەوەر.