‏مردن دوو خوەنەوار وە رویداو هاتوچو لە کەرکوک

‏

شەفەق نیوز ـ کەرکوک

‏سەرچەوەیگ پزیشک لە خەستەخانەی قەزای حەوێجە باشوور خوەرئاوای کەرکوک، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە مردن دوو خوەنەوار قۆناغ سێ کۆلێژ تەکنیکی حەوێجە، وە رویداو هاتوچوی کە مەوقەی چگنە کۆلێژ رودایە.

‏سەرچەوەگە وا اژانس شەفەق نیوز وت "روداوەگە شەوەکی رویدایە مەوقەی گواستنەوەی خوەنەوارەیل ئەرا شوین کۆلێژەگەیان بویەسە مدوو زەخمداریبوین سەختیگیان کە رەسیەس ئەرا مردنیان وەرجە ئەوەگ بڕەسننەیان ئەرا خەستەخانە" وتیش "تیمەیل پزیشکی تەقەلای پیشکەشکردن فریاکەفتن سەرەتایی دانە باوجی بارودۆخیان فرە سەخت بویە".

‏وتیش "لایەنەیل پەیوەنیدار لێکۆڵینەوە لە زانین چۆنیەیتی رویداوەگە و دیاریکردن هووکارەیلی وازکردنە، تەرمەیل ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی کلکردنە ئەرا پزیشک دادوەری".

‏

‏