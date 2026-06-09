‏مردن دوو خوەشگ و زەخمداری سێیەمیان وە رویداو هاتوچوو لە دیالە

‏شەفەق نیوز ـ دیالە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە دیالە، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە مردن دوو خوەشگ و زەخمداری پیایگ وە رویداویگ هاتوچوو لە ناوەین پارێزگاگەو بەغدای پایتەخت.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت : "ماشینیگ (تۆسان) کە ژنیگ رانێدەی و خوەشکەگەیشی ها وەگەردی لە دانشتگەیل ناحیەی ئەبی سەیدای دیالەن، یەکیگ لە چەرخەیل ماشینەگەی تەقێد لەبان ری دیالە ـ بەغدا بوودە مدوو لە ری دەرچگن و رەدبوینی وەرەو ساید ئەودیم جادە لەدویای ئەوگ ژنەگە کۆنترۆل لەدەس دەێد".

‏وتیش: "ماشینەگە لەیەکەودایە وەرد ستوین کارەبایگ دویایش لەیەکەودایە وەرد ماشینیگ لە جویر (ئینفنتی) کە پیایگ خەڵک پارێزگای هەولێر رانندەی بویە" دیاریکرد لە ئەنجام رویداوەگه دوو خوەشکەگە مردن و پیایە زەخمداربوی".

‏سەرچەوەگە وتیش: "تەرمەیل ئەرا پزیشک دادوەری بریان تا رێکار یاسایی ئەرایان تەواوبکرێد و پیایە زەخمدارەگە ئەرا خەستەخانەگە کلکریا تا چارەسەر بکرێد".

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