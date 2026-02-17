‏مردن خێزانیگ وە مدوو پلیان ماشینیان لەبان رێ "کەرکوک – تکریت"

‏شەفەق نیوز – کەرکووک

‏سەرچەوەیگ لە پۆلیس هاتوچو کەرکوک، ئمڕوو سێشەممە، راگەیاند، خێزانیگ چوار کەسی گیان لەدەس دانە، دویای ئەوەگ ماشینەگەیان لەبان رێ ناوەین کەرکوک و تکریت پلیا.

‏سەرچەوەگە ئەڕا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "رویداوەگە لە سنوور ناحیەی رشاد لە باشوور خوەرئاوای کەرکوک بوی، هەنای رانندەگە کۆنترۆڵ ماشینەگە لەدەس دا و پلیا، یەیش بویە مدوو گشت ئەندامەیل خێزانیگ لە شوین رویداوەگە گیان لەدەس بێیەن"

‏وتیش؛ "تیمەیل فریاکەفتن رەسینە شوین رویداوەگە و تەرمەیل بردنە پزیشک دادوەری، لە هەمان وەخت لایەنەیل پێوەندیدار دەسکردنە وە لێکۆڵینەوە ئەرا زانین مدووەیل رويداوەگە".

‏

‏