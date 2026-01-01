‏مردن خێزانیگ وە تەواوی وە مدوو هیزگردن ئاگر لەناو شوقەگەیان لە باشوور بەغدا

2026-01-01T12:31:06+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، پیاگە لە  حەشد شەعبی کارکەێد خوەی و ژن و مناڵە دوەتەگەی لەداڵگبوی 2018 گیان لەدەسدان لە ئەنجام رویداو هیزگردن ئاگر لەناو شوقەیان لە کۆمەڵەی قادسیە لە قەزای مەحمودیە باشوور بەغدا.

‏وتیش، تیمیگ لە وەرگیری شارستانی تەرمەیل هەڵگردیە، ئەرا پزیشک دادوەری کلیکردنە، دیاریکرد لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی دووپاتکەێد رویداوەگە لە ئەنجام شۆرت کارەبایی بویە.

‏لە باشوور عراق پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان  بینای نۆرینگەیگ لەناوڕاس  شار سەماوە ناوەن پارێزگای موسەنا، رمیا وە مدوو کوەنی.

‏ئاشکرایکرد، رویداوەگە بویە مدوو زەرد رەسانن وە 6 ماشین مەدەنی وەبی زەخمداری  لە رویداو رمیانە.

