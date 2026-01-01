مردن خێزانیگ وە تەواوی وە مدوو هیزگردن ئاگر لەناو شوقەگەیان لە باشوور بەغدا
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، پیاگە لە حەشد شەعبی کارکەێد خوەی و ژن و مناڵە دوەتەگەی لەداڵگبوی 2018 گیان لەدەسدان لە ئەنجام رویداو هیزگردن ئاگر لەناو شوقەیان لە کۆمەڵەی قادسیە لە قەزای مەحمودیە باشوور بەغدا.
وتیش، تیمیگ لە وەرگیری شارستانی تەرمەیل هەڵگردیە، ئەرا پزیشک دادوەری کلیکردنە، دیاریکرد لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی دووپاتکەێد رویداوەگە لە ئەنجام شۆرت کارەبایی بویە.
لە باشوور عراق پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان بینای نۆرینگەیگ لەناوڕاس شار سەماوە ناوەن پارێزگای موسەنا، رمیا وە مدوو کوەنی.
ئاشکرایکرد، رویداوەگە بویە مدوو زەرد رەسانن وە 6 ماشین مەدەنی وەبی زەخمداری لە رویداو رمیانە.