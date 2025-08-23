مردن خوەنەوایگ ئامادەیی و زەخمداری سێ گەنج وە رویداویگ لەیەکەوداین دوو ماتوڕسکیل لە باشوور بەعقوبە

شەفەق نیوز ــ دیالە

سەرچەوەیگ ئەمنی خەوەردا لە مردن کەسیگ و زەخمداری سێ کەس وە رویداو لەیەکەوداین دوو ماتوڕسکیل لەبان ری ناحیەی بوهرز باشوور شار بەعقوبە.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، دوو گەنج وەبان ماتوڕسکیل لەیەکەودانە وەرد ماتۆڕسکیل ترەک کە دوو گەنج وەبانی بویە، بویەسە مدوو مردن یەکیگیان کە خوەنەوار قۆناغ ئامادەیی بوی، و زەخمداری ئاموزاگەی وەگەرد زەخمداری رانندەی ماتوڕسکیلەگەی ترەک.