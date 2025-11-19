‏مردن خوەنەواریگ و زەخمداری یەکیگ ترەک وە رمیان قەواسەی پۆل ناو مەکتەویگ لە باشوور بەغدا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏ئمڕوو چوارشەممە، خوەنەواریگ گیان لەدەسدا و یەکیگیش زەخمداربوی، وە مدوو رمیان قەواسەی پۆل ناو یەکیگ لە مەکتەوەیل باشوور بەغدای پایتەخت.

‏سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، قەواسەی یەکیگ لە پۆلەیل مەکتەو " "القدّوس" لە ناحیەی یوسفیەی ناوچەی (مكطيمات) رمیاس، لە ئەنجام خوەنەواریگ لەداڵگبوی 2012 گیان لەدەسدا و خوەنەواریگیش لەداڵگبوی 2010 زەخمداربوی.

‏وتیش، لایەنەیل پەیوەنیدار لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکردنە، و رێکار یاسایی گیرێدەوەر وەرانوەر ئەو کەسەیلە کەموکوڵی داشتنە.

