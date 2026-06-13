مردن خانمە پزشکیگ لە ژیر نەشتەرگەرییگ هەناوبینی لە خەسەخانەیگ تایبەت لە مووسڵ

شەفەق نیوز - نەینەوا

سەرچەوەیگ پزشکی لە فەرمانگەی تەندروسی پارێزگای نەینەوا، رووژ شەممە، خەوەردا لە مردن خانمە پزشکیگ لە ژیر نەشتەرگەرییگ هەناوبینی لەناو یەکیگ لە خەسەخانە ئەهلییەیل لە شار مووسڵ.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت ک ژنیگ پزشک تەمەن 30 ساڵان چگەسە خەسەخانەی تەندروسی ژن ئەهلی لە مووسڵ ئەرا ئەنجامدان نەشتەرگەرییگ هەناوبینی، باوجی لەژیر نەشتەرگەرییەگە یا وە وەختیگ کەم دۊای ئەوە گیان لەدەس داگە.

وتیش: لایەنە تەندروسی و یاساییە تایبەتمەندەیل لێکۆڵینەوە واز کردنە ئەرا زانستن لیکەفتەیل رویداوەگە و مدووەیل مردنی، و تەرمەگە ئەرا فەرمانگەی پزشک دادوەری کریاس ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە.

سەرچەوەگە دیاری کرد ک ئەنجامەیل راپۆرت پزشکی دادوەری و لێکۆڵینەوەیل وەردەوام، مدووە تەندروسی و یاساییەیل پەیوەندیدار وە رویداوەگە و ریکارەیل ئەوەسا لەباوەتی دیاری کەن.