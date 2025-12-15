مردن پیایگ دویای وەخوارکەفتن ماشینەگەی وە مدوو تەم لە بەغدا
2025-12-15T08:24:00+00:00
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە مردن پیایگ وە مدوو وەخوارکەفتن ماشینەگەی لە بەرزایی پیەڵ شوعلە لە خوەرئاوای بەغدای پایتەخت وە مدوو تەم.
سەرچەوەگە ە ئاژانس شەفەق نیوز وت، پیایگ تەمەن 50 ساڵان ئمڕوو گیان لەدەسدا لەدویای وەخوار کەفتن ماشینەگەی لەبان پیەڵ شوعلە لە خوەرئاوای بەغدا، وە مدوو بەرزیی خێرایی و کەمی ئاست نوڕین کە تەم دروسی کردیە.
وەپای سەرچەوەگە تەرمەگە بەرزەوکریاس و ئەرا پزیشک دادوەری شوعلە کلکریاس.