مردن پیایگ دویای وەخوارکەفتن ماشینەگەی وە مدوو تەم لە بەغدا

2025-12-15T08:24:00+00:00

شەفەق نیوز ـ بەغدا

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە مردن پیایگ وە مدوو وەخوارکەفتن ماشینەگەی لە بەرزایی پیەڵ شوعلە لە خوەرئاوای بەغدای پایتەخت وە مدوو تەم.

سەرچەوەگە ە ئاژانس شەفەق نیوز وت، پیایگ تەمەن 50 ساڵان ئمڕوو گیان  لەدەسدا  لەدویای وەخوار کەفتن ماشینەگەی لەبان پیەڵ شوعلە لە خوەرئاوای بەغدا، وە مدوو بەرزیی خێرایی و کەمی ئاست نوڕین کە تەم دروسی کردیە.

وەپای سەرچەوەگە تەرمەگە بەرزەوکریاس و ئەرا پزیشک دادوەری شوعلە کلکریاس.

