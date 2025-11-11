‏مردن کاندیدیگ هەڵوژاردن عراق وەگەرد دەنگداین گشتی

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏ئەمیندار گشتی "ئەلفاو زاخۆ" عامر عەبدولجەبار، ئمڕوو سێشەممە، مردن یەکیگ لە کاندەیل هەڵوژاردن پەرلەمان راگەیان.

‏لە بەیاننامەیگ چاو مردن رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز کۆمەڵەگە راگەیان "کۆمەڵەی ئەلفاو زاخۆ چاو مردن (عودەی عەجمان) کاندید کۆمەڵەگە لە پارێزگای بەسرە کرد، لەدویای ژیانیگ تایبەت وە خزمەتکردن وڵات و کۆمەڵگاگەی کووچدویایی کرد".

‏وتیش: "کووچکردگ کەسایەتیگ نموونەیی خاوەن سیفەت بەرز و نیشتیمانپەروەری راستەقینە و وە ماندوونەناسانە کارکردیە لە خزمەت مەردم شار و وڵاتەگەی. کووچ دوایی ئەو خەسارەی گەپیگە کە خوسەی قویلیگ لە دڵ گشتمان وەجیهیشت".

‏