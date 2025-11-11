مردن کاندیدیگ هەڵوژاردن عراق وەگەرد دەنگداین گشتی
شەفەق نیوز ـ بەغدا
ئەمیندار گشتی "ئەلفاو زاخۆ" عامر عەبدولجەبار، ئمڕوو سێشەممە، مردن یەکیگ لە کاندەیل هەڵوژاردن پەرلەمان راگەیان.
لە بەیاننامەیگ چاو مردن رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز کۆمەڵەگە راگەیان "کۆمەڵەی ئەلفاو زاخۆ چاو مردن (عودەی عەجمان) کاندید کۆمەڵەگە لە پارێزگای بەسرە کرد، لەدویای ژیانیگ تایبەت وە خزمەتکردن وڵات و کۆمەڵگاگەی کووچدویایی کرد".
وتیش: "کووچکردگ کەسایەتیگ نموونەیی خاوەن سیفەت بەرز و نیشتیمانپەروەری راستەقینە و وە ماندوونەناسانە کارکردیە لە خزمەت مەردم شار و وڵاتەگەی. کووچ دوایی ئەو خەسارەی گەپیگە کە خوسەی قویلیگ لە دڵ گشتمان وەجیهیشت".