مردن "چارەسەرکەر تەقەمەنی" وە تەقینەوەیگ لە باشوور عراق
2025-10-27T09:06:17+00:00
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا کەسیگکە جویر چارەکردن تەقەمەنیەیل کارکردیە وە مدوو تەقیان مین لە پارێزگای بەسرە باشوور عراق گیان لەدەسدا.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "چارەکەریگ تەقەمەنیەیل کۆمیسار لە وەوەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی بەسرە جەبار کازم سەبیح، گیان لەدەسدا مەوقەی جیوەجیکردن ئەرک پاکەوکردن مەیدانی ئەرا ناوچەی خەزەر مای"
وتیش؛"سەبیح وە مدوو تەقیان مینیگ مەوقەی پاکەوکردن ناوچەگە گیان لەدەسدا" وتیش "دەزگایەیل ئەمنی ئاخڵەی شوین رویداوەگە دان و تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکردن".