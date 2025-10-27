‏مردن "چارەسەرکەر تەقەمەنی" وە تەقینەوەیگ لە باشوور عراق

2025-10-27T09:06:17+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا کەسیگکە جویر چارەکردن تەقەمەنیەیل کارکردیە وە مدوو تەقیان مین لە پارێزگای بەسرە باشوور عراق گیان لەدەسدا.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "چارەکەریگ تەقەمەنیەیل کۆمیسار لە وەوەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی بەسرە جەبار کازم سەبیح، گیان لەدەسدا مەوقەی جیوەجیکردن ئەرک پاکەوکردن مەیدانی ئەرا ناوچەی خەزەر مای"

‏وتیش؛"سەبیح وە مدوو تەقیان مینیگ مەوقەی پاکەوکردن ناوچەگە گیان لەدەسدا" وتیش "دەزگایەیل ئەمنی ئاخڵەی شوین رویداوەگە دان و تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکردن".

