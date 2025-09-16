مانگ دویەم.. عراق پەنجەم گەورەترین بسینەیل موڵکە لە تورکیا

شەفەق نیوز ـ بەغدا

دەسەی ئامار تورکیا، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان عراقیەیل پلەی پەنجەم هاتنە لەناوەین ئەو وڵاتەیلە زیاترین مولک لە تورکیا سەندنە لە ماوەی مانگ ئاب وەرین.

دەسەگە لە راپۆرتیگی ئاژانس شەفەق نیوز دیەسێ راگەیان، فروشتن ماڵ لە تورکیا وە رێژەی 6.8٪ لە مانگ ئاب بەرزەوبویە بەراورد وە ساڵ گوزەشتە رەسیەس ئەرا 143 هەزار و319 ماڵ.

وتیش، فروشتن ماڵ وە بیانیەیل وە رێژەی 18.8% لە مانگ ئاب بەراورد وە هەمان مانگ لە ساڵ گوزەشتە رەسیە هەزار و و810 منازل.

دەسەگە دیاریکرد، "روسیەیل هانە بان ئەو وڵاتەیلە لە زیاترین سەنین مولک دیرن لەتورکیا لەماوەی مانگ ئاب وە 283 ماڵ و ئیرانیەیل دویەمن، وە سەنین 155 ماڵ، ئەڵمانیا سێیەمە وەـ118 ماڵ، ئۆکرانیا وە پلەی چوارەم تێد وە 118 ماڵ.

عراقیەیل پەنجەمن وە 118 ماڵ، و ئازەربایجان شەشەمە وە 77 ماڵ، کازاخستان هەفتەمە وە 68 ماڵ، و چین هەشتەمە وە 62 ماڵ، و سعودیە نۆیەمە وە 59 ماڵ و کوەیت دەیەمە وە 47 ماڵ.