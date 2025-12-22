‏مانگای ئاوس هۆڵەندی رەسیە بەغدا

‏شەفەق نیوز - بەغدا

‏وەزارەت کشاوەزی عراق، ئمڕوو دووشەممە، ریگەدا وە هاتنەناو باریگ مانگای هۆڵەندی ئاوس ئەرا ناو بەغدا.

‏وەڕێوەبەر گشتی فەرمانگەی ڤێتنەری محەمەد عەزیز میاحی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز نیوز وت، "وەزارەت کشاوەرزی لەری فەرمانگەی ڤێتەرنەری دەرفەت هاوردنە ناو باریگ لە مانگای زینگ ئاوس وەرگردیە لە ری کەرەنتینەی ڤێتێرنەری فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا کە وە مەبەست ئیوەتکردن هاوردە کریانە". دیاریکرد "لیژنەیگ تایبەت لە پزیشکەیل ڤێتێرنەری وشکنین بارەگە کردنە کە شمارەیان (165) مانگایە و دڵنیا بوینە لە پوریانی وەرد مەرجەیل تەندروسی و رێنمایەیل هاوردەکردن".

‏وتیش، "بارەگە گشت داواکاری فەرمیەیل و بڕوانامەیل ڤێتەرنەری دیرێد کە ریگە وە هاتنە ناویان دەێد" دووپاتکرد "تەقەڵای وەزارەتەگە وەردەوامە ئەرا پاراستن تەندروسی گشتی و پاڵپشتی کەرت سەروەتە سروشتیەیلی".

