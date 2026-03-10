‏ئەڵمانیا کارمەنەیل باڵیۆزخانەی خوەی لە بەغدا وە شیوەی "وەختانە" کيشێدەو

‏شەفەق نیوز - بەرلین

‏قسەکەر وەناو وەزارەت دەیشت ئەڵمانیا، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان وڵاتەگەی وە شیوەی وەختانە کارمەنەیل باڵیۆزخانەی خوەی لە بەغدا لە وڵات عراق کیشادەو، یەیش وەمدوو زیایبوین رخداری ئەمنییەیل لە ژیر سا ئەو ململانێیە کە لە خوەرهەڵات ناوڕاست دروسبویە.

‏قسەکەرەگە وت: "کارمەنەیل باڵیۆزخانەی ئەڵمانیا لە بەغدا وە شیوەی وەختانە لە عراق گواستریانەو لەوەر بارودۆخ هەڕەشە"، دیاریش کرد "سەلامەتی کارمەنەیل وە وەردەوامی مەزەنە ئەرای کرێد".

‏ئاشکراکرد "هیمان توەنرێد پەیوەندی وە باڵیۆزخانەگەو بکرێد، هەرچەن خزمەتگوزارییە یاسایی و کونسوڵییەیل ماوەیگ فرەس وە مدوو بارودۆخ ئەمنی فرە کەمەو بویە".

‏وەزارەت دەیشت ئەڵمانیا، لە گوزەشتە، کارمەنەیل باڵیۆزخانەی وڵاتەگەی لە تاران پایتەخت ئیران ئەرا شوونیگ بیوەی لە دەیشت وڵاتەکە كلكردوێد، یەیش دوای نووکردن پەلامارە تونەیل ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیسرائیل وەبان ئیران.

‏

‏