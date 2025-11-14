"مامر" بوودە مدوو رویداویگ هاتوچو لە کەرکوک

شەفق نيوز– كەركوك

ئاوای مەنسووریە لە قەزای حەویجە باشوور خوەرئاوای کەرکوک، ئمڕوو جمعە، رویداویگ نائاسایی توومار کرد، وەختیگ کە رانندەی ماشینیگ تەقەلا دا خوەی لە مامریگ بویچگ لەبان ریەگە لابەێد، وە ماشینەگەی داد لە ماشینیگ ترەک و تەیمانەی ماڵیگ.

سەرچەوەیگ ناوخوەیی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رانندەی ماشینیگ وە شیوەیگ گونجیاگ لەناو ری ئاواییگ رانیە، وەناکاوەو مامریگ لە کویچەیگەو کەفتیەسە بان ریەگە.

وتیش: رانندەگە هاتیە خوەی لەو مامرە لادەێد تا نەتلنێدەی، ماشینەگە لەدەسی دەرچگە.

سەرچەوەگە وتیش: ماشینەگە وەرەو دیم راس ریەگە لادا، و داد لە تەیمانەی ماڵیگ، کە بەش گەورەیگ لەلی رمیا، و ماشینەگە ویران بوی، دیاری کرد کە رویداوەگە نەویە مدوو زەخمداری کەسیگ.

وتیش: خەڵکەگە دویای ژنەفتن دەنگ رممەی ماشینەگە، لە شوین رویداوەگە گردەو بوین، و رویداوەگە بویە هەنەکی و خەنینەی مەردم هەرچەن زەرەد رەسیە ماشینەگە.

سەرچەوەگە وتیش: پولیس هاتوچو لە حەویجە دەسکرد وە لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە.