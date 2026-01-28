مالیكی رازی وە هەڵوێست ترەمپ نییە و وەردەوامیی لە کاندیدکردن ئەرا سەرۆکایەتی وەزیرەیل راگەینێد

شەفەق نيوز– بەغداد

نووری مالیکی سەرۆک هاوپەیمان دەوڵەت یاسا، ناڕەزایی یەکجاری وەرانەور قسەیل دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا راگەیان لەباوەت کاندیدکردنی ئەرا سەرۆکایەتی حکومەت عراق، و دووپات لە وەردەوامیی کرد وە کاندیدکردن خوەی وەپەی بڕیار چوارچیوەی هەماهەنگی.

مالیکی لە بەیاننامەیگ وت: رەتکردن یەکجاری کەیمن لە دەسوەردان ئەمریکا لەناو کاروبار ناو عراق، و وەشکانن سەروەری و دیموکراسی لە عراق دویای ساڵ 2003 زانیمنەی، و دەسدرویژیکردن وەبان بڕیار چوارچیوەی هەماهەنگی ئەرا پەسەنکردن کاندید خوەی ئەرا سەرۆکایەتی وەزیرەیل.

وتیش: زوان گفتوگۆ ناوەین دەوڵەتەیل تەنیا رییگ سیاسیە لە رەفتارکردن نەک پەنابردن وە زوان فەرماندان و هەڕەشە.

دووپاتیش کرد کە لە بنەمای رێزگردنم لە ئیرادەی نیشتمانی، و بڕیار چوارچیوەی هەماهەنگی، کە دەستوور عراقی ئەرکداری کرد، ئەوەسا وەردەوام بووم لە کارکردن تا رەسیمنە پایان، وەشیوەیگ بەرژەوەنیەیل باڵای گەل عراق وەدەس بارێد.

ئی هەڵوێستە لە سای کاردانەوەی سیاسی ناوخوەیی تیەێد وەرانەور قسەیل ترەمپ، کە لە پۆستیگ دویەشەو سێشەممە، وت: گلەوخواردن مالیکی ئەرا سەرۆکایەتی حکومەت کاریگە نەبایەس ری وەپی بیریەێد، وتیش: عراق وەرەو لاتی و ژاوەژاو سڕ برد لە حکومڕانی وەرین ئەو.

ترەمپ وتیش: ئەمریکا ئەگەر مالیکی دووارە هەڵوژیا ئەوەسا واز تیارێد لە پیشکەشکردن هاوکاری ئەرا عراق، هوشداری دا کە ئەوە دەرفەتەیل عراق ئەرا سەرکەفتن یا گەشەکردن یا ئازادی رمنێد، و لە کۆتایی وتیش: یا عراق جاریگ ترەک بکەیمنە وڵاتیگ مەزن.