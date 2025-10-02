ماستەرکارد: گیچەڵیگ تەکنیکی لە مەرەقەزکردن پویل ئەرا هاوڵاتیەیل لە عراق راگەیان

شەفەق نیوز ـ بەغدا

سەرچەوەیگ لە بانک عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا گیچەڵیگ تەکنیکس لە تووڕ "ماستەرکارد" رویدایە بویەسە مدوو وسیان کلکردن پویل ئەرا هاوڵاتیەیل لەری تووڕە کارتەییەیل و کاریگەری وەبان ملیۆنان دینار کلکریاگ داشتیە.

ئاشکرایکرد ئەرائاژانس شەفەق نیوز، گیچەڵە تەکنیکیەگە وە شیوەی لەناوکاو رویدایە، بویەسە دوو وسیان کارەیل دارایی و وسیان گشت پویلەیل کلکریاگ مەوقەی رویدان گیچەڵەگە، دووپاتکرد دەزگایەیل پەیوەنیدار کارکەن ئەرا خاسەوکردن سیستەمەگە.

سەرچەوەگە دڵنیای هاوڵاتیەیل کرد پویلەگە لە ماوەی 24 ساعەت ئایندە ئەرا خاوەنەیلیان چوود یا ئەرا ئەو لایەنە وەرگرەگە لەدویای خاسەوکردن گیچەڵ تەکنیەکیەگە.