مارک ساڤایا رەسێدە هەولێر

شەفەق نيوز ـ هەولێر

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا لە رەسین مارک ساڤایا کلکریای دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا ئەرا کاروبارەیل عراق، شەفەق ئمڕوو شەممە، رەسیە شار هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، وە سەردانیگ کە وەگەرد جویلەی دیپلۆماسی ئەمریکی فراوانیگ تیەێد کە پەیوەندی وە عراق و سوریا دیرێد.

بڕیارە دویای ئەوە، ئمڕوو شەممە، تۆم باراک کلکریای ترەمپ ئەرا کاروبار سوریا بڕەسێدە هەولێر و چەوی بکەفێدە مەزڵوم عەبدی فەرماندەی هەسەدە، لە وەختیگ لە سوریا وەردەوەردە و جویلەی سەربازی هەس و جویلەی ناوەنگیری ناودەوڵەتی ئەرا ئارامگردن.

لە 19ی تشرین یەکەم 2025، دۆناڵد ترەمپ ساڤایا جویر کلکریای تایبەت خوەی دانا ئەرا کاروبارەیل عراق، کە خاوەن کاروبار ئەمریکیە لە بنچینەی عراقی.

لە نووترین قسەی ساڤایا وەرجە ئی سەردانیە وت: ئەوەسا وەگەرد دروسکەرەیل گونجیاگ بڕیار لە عراق رەفتار کەم، هەمیش لە قسەیلی وەرجەیە باس ئاڵشتکاریەیل فرەیگ هاتگ کرد وەگەرد هویرکردن وە رەفتار نەک قسیە.