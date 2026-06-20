‏لە 3 پارێزگا.. وەخوارکەفتن پێشمەرگەیگ و تەقەلای خوەیکوشتن و بڕیان دەس مناڵیگ

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر/ دیالە/ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەمە، خەوەردا لە توومارکردن رویداوەیلیگ جیا لە پارێزگایەیل هەولێر و دیالە و بەغدا، لە ئەنجام چەن کەسیگ زەخمداربوین.

‏وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی ئیدارەی سۆران لە پارێزگای هەولێر، لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "تیمەیلیان دەسکردنە وە ئۆپراسیۆنیگ قورتارکردن ئەندامیگ هێزەیل پێشمەرگە تەمەن 40 ساڵان لەدویای وەخوارکەفتن لەناوچەی وەعرەت سەر وە دەریاچەی بیکودیان لە قەزای چۆمان".

‏وتیش" ئەندامەگە زەخمداربویە" وتیش "تیمەیل قورتارکردن وەردەوامن لە تەقەلایەیلیان ئەرا رەسین وەپی".

‏لە پارێزگای دیالە، سەرچەوەیگ ئەمنی خەوەر دا، گەنجیگ لەداڵگبووی 2001، دوچار شکیان و زەخمداری سەخت بوی دویای ئەوەگ هەوڵ خوەیکوشتن دا وە بازدان لە نهۆم دویەم ماڵ خوەیان لە قەزای خالس.

‏لە رویداویگ تر، ئەو سەرچەوە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز دیاریکرد مناڵیگ لە قۆناغ ناوەندی، دەسی لەدەس دا لە وەخت کارکردن وەگەرد باوگی لە دوکان گۆشتفرووشتن لە باکوور شار بەعقوبە، دویای ئەوەگ دوچار رویداویگ بوی لە ناو ئامێر هاڕین گووشت، و ئەرا خەستەخانە کلکریا تا چارەسەربکرێد.

‏لە بەغداد، سەرچەوەیگ ئەمنی تر ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، چوار کەس زەخمدار بوین لە ئەنجام رویداویگ هاتوچوی لەبان ری دەورە لە باشوور پایتەخت، و زەخمدارەیل ئەرا خەستەخانە کلکریان ئەرا وەرگردن چارەسەر پزیشکی پێویست.

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